Safra 2023 alcançará recorde de 313,3 milhões de t, diz IBGE; alta é de 19,0% ante 2022

De acordo com o IBGE, os produtores brasileiros devem colher 77,5 milhões de hectares na safra agrícola de 2023, uma elevação de 5,8% em relação à área colhida em 2022.

Em relação à estimativa de julho, a área a ser colhida cresceu 0,6%.

O arroz, o milho e a soja são os três principais produtos da safra, que, somados, representam 92,0% da estimativa da produção e 87,0% da área a ser colhida.

Em relação a 2022, houve acréscimos de 4,4% na área a ser colhida de milho (aumento de 0,2% no milho 1ª safra e de 5,8% no milho 2ª safra), de 5,4% na área do algodão herbáceo, de 8,5% na do trigo, de 22,5% na do sorgo e de 7,2% na da soja.

Na direção oposta, houve recuo na expectativa de área colhida de arroz (-7,0%) e feijão (-4,1%).