Governo de SP lança guia sobre desestatização da Sabesp

A Sabesp informou que o Governo do Estado de São Paulo lançou um guia informativo sobre a desestatização da companhia, que aborda o modelo de desestatização (follow-on) e as perspectivas de ampliação de investimentos em saneamento no Estado, de redução de tarifas e de crescimento da companhia.

O plano atual da Sabesp prevê, inicialmente, aportes de R$ 56 bilhões nos municípios atendidos até 2033.

Com a desestatização, o governo menciona que os investimentos da companhia serão ampliados para R$ 66 bilhões, antecipando a universalização até 2029.