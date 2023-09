Fies: Câmara aprova novas formas de renegociação de dívidas; entenda

No parecer é definido que estudantes com dívidas vencidas e não pagas até o dia 30 de junho de 2023 poderão negociá-las por meio de transação. Texto ainda vai para o Senado

Originalmente, o projeto tratava da retomada de obras na área da Educação, mas o ministro Camilo Santana pediu para acrescentar as mudanças do Fies na mesma proposta e agilizar a tramitação. O texto apovado em votação simbólica Votação em que não há registro individual de votos agora segue para o Senado.

Se for parcelado, ele pode pagar em até 150 parcelas mensais e sucessivas, com desconto de 100% de juros e multas.

Para os estudantes com dívidas vencidas e não pagas por mais de 90 dias, haverá um desconto da totalidade dos encargos e de até 12% do valor principal, caso seja feito o pagamento à vista.

No parecer, apresentado pela relatora, deputada Flávia Morais (PDT-GO), é definido que estudantes com dívidas vencidas e não pagas até o dia 30 de junho de 2023 poderão negociá-las por meio de transação.

Neste programa, podem participar estudantes graduados e não-graduados, de todo o Brasil, com renda per capita mensal familiar de até três salários mínimos para financiamentos integrais, e até cinco salários mínimos para financiamentos parciais.

Os alunos que tiveram as dívidas vencidos e não pagas por mais de 360 dias, mas não se enquadrarem em programas sociais do governo, poderão ter desconto de até 77% do valor consolidado.

Já os universitários com dívidas vencidas e não pagas por mais de 360 dias, e que estejam inscritos no CadÚnico ou que tenham sido beneficiários do Auxílio Emergencial 2021, terão desconto de até 99% do valor da dívida.

Para saber quais os cursos e instituições que participam do Fies, acesse o formulário de pesquisa do SisFies.

O Fies é válido para cursos de graduação presenciais com conceito maior ou igual a três no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), oferecidos pelas instituições participantes.

Além disso, o candidato precisa ter participado de alguma edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a partir de 2010, com uma pontuação mínima de 450 e também sem zerar a redação.

Contribuição das instituições privadas no fundo

O principal embate durante a discussão do projeto foi a criação de um teto para as contribuições das universidades e faculdades privadas ao fundo garantidor a partir do sexto ano de adesão ao Novo Fies, editado em 2017, durante o governo do ex-presidente Michel Temer.

A lei aprovada em 2017, que entrou em vigor em 2018, estabelecia que até o quinto ano do contrato da mantenedora no Novo Fies, isto é, 2022, os repasses às instituições, por inadimplência de estudantes, teriam descontos de até 25% até o quinto ano.

Com o fim do teto a partir deste ano, os descontos poderiam chegar a 100% em alguns casos. Já o parecer agora aprovado estabelece um novo auxílio às universidades a partir deste ano.

De acordo com o texto, as faculdades terão que bancar sozinhas até 27,5% das inadimplências. O governo entrará com auxílio nos casos que ultrapassarem este patamar.

"O governo manda um total do financiamento para as mantenedoras. Quando tem inadimplência até esse percentual, as mantenedoras não vão receber. Quando não tem esse percentual, o governo fica com todo esse dinheiro. Até 27,5% do valor, a mantenedora vai ficar sem receber. Se 40% dos alunos não pagarem, o governo já ajuda com uma parte da inadimplência", explicou a relatora.

*Com informações da Agência Estado

