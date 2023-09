Queda de juros em emergentes com alta em avançados inspira mais prudência, diz diretora do BC

A diretora de Assuntos Internacionais e de Gestão de Riscos Corporativos do Banco Central, Fernanda Guardado, reforçou nesta terça-feira, 5, que as decisões do Federal Reserve (Fed, o BC dos EUA) têm um impacto grande para todas as economias, principalmente via preços de ativos. "É engraçado, porque dessa vez os bancos centrais emergentes saíram na frente, então há um pouco mais de conforto de se fazer algum ajuste no nível de contração, à despeito dos EUA estarem ainda subindo ou não seus juros", afirmou, em live promovida pela Bradesco Asset.

Para a diretora, porém, ainda há o risco de haver alguma instabilidade financeira via uma reprecificação muito forte de ativos. "Isso é sempre uma preocupação para mercados emergentes como o Brasil, é algo levado em consideração o tempo inteiro por nós", acrescentou.

Fernanda Guardado repetiu que o cenário inspira cautela. "Esse cenário com emergentes tendo queda de juros enquanto países avançados estão subindo juros inspira mais prudência. Isso não quer dizer que você não possa seguir com seu ajuste, mas com cautela e prudência", completou.