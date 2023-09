PMI composto e PMI de serviços do Brasil sobem para 50,6 em agosto, mostra S&P Global

Para a diretora associada de Economia da S&P Global Market Intelligence, Pollyana De Lima, os dados do mês indicam que o setor "mostra resiliência, diante dos desafios" do cenário econômico. "O aumento contínuo da demanda manteve a atividade de serviços dentro da zona de crescimento, enquanto as decisões do Banco Central de começar a cortar taxas estimularam a confiança nos negócios", afirma.

Pollyana De Lima destaca, por outro lado, que houve aumento no custo de alguns insumos, o que, de acordo com os participantes da pesquisa, aconteceu devido aos custos mais altos com energia, combustíveis, seguro, água e mão de obra.

"No entanto, a taxa de inflação foi mais fraca do que a maioria daquelas registradas ao longo dos três últimos anos e os preços cobrados na atividade de serviços aumentaram apenas moderadamente", observa. "Esta discrepância poderia ser parcialmente atribuída a pressões competitivas, com as empresas optando por absorver parte dos seus encargos adicionais em meio a estratégias para manter participações no mercado e viabilidade para os consumidores", avalia a diretora.

De acordo com a divulgação da S&P, o impacto combinado de redução na taxa de juro, novos negócios pendentes de aprovação e previsão de melhorias nas vendas aumentou o otimismo dos negócios em agosto. O nível de confiança das empresas sobre as perspectivas para o próximo ano foi o mais alto desde outubro de 2022, segundo a S&P.