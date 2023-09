PMI composto do Reino Unido (final) recua a 48,6 em agosto, dizem S&P Global/CIPS

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto do Reino Unido caiu de 50,8 em julho a 48,6 na leitura final de agosto, informaram nesta terça-feira, 5, a S&P Global e o CIPS. Analistas ouvidos pela FactSet previam 47,9, portanto o número veio melhor que o esperado, mas ainda assim abaixo de 50, que separa contração da expansão nessa pesquisa. O PMI apenas do setor de serviços do país recuou de 51,5 em julho a 49,5 em agosto. A expectativa dos analistas, neste caso, era de 48,7.