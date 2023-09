PMI composto da Alemanha (final) recua a 44,6 em agosto, afirmam S&P Global/HCOB

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto da Alemanha caiu de 48,5 em julho a 44,6 na leitura final de agosto, informaram nesta terça-feira, 5, a S&P Global e o Hamburg Commercial Bank (HCOB). Com isso, o resultado atingiu mínima desde maio de 2020 e ficou mais distante da marca de 50, que separa contração da expansão na pesquisa. Apenas no setor de serviços, o PMI recuou de 52,3 em julho a 47,3 em agosto, número em linha com a previsão dos analistas ouvidos pela FactSet. O relatório do dado aponta que o setor de serviços do país sofreu contração pela primeira vez em oito meses, em quadro ainda de pressões inflacionárias "teimosamente elevadas".