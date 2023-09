Petrobras entra no mercado voluntário de créditos de carbono com compra de 175 mil créditos

A Petrobras informou nesta terça-feira, 5 que adquiriu 175 mil créditos de carbono, marcando sua entrada no mercado voluntário de créditos de carbono. Cada crédito representa 1 tonelada de CO2 equivalente evitada, totalizando 175 mil toneladas de gases de efeito estufa (GEE) não emitidas. Esses créditos correspondem à preservação de uma área de 570 hectares da floresta amazônica, equivalente a cerca de 800 campos de futebol como o Maracanã, informa a empresa.

Os créditos foram adquiridos junto ao Projeto Envira Amazônia - sediado no município de Feijó, no Acre - dedicado à preservação da floresta amazônica e ao desenvolvimento de ações em prol das comunidades da região.

O Plano Estratégico da Petrobras 2023-27 prevê outras operações no mercado de carbono, com previsão de investimentos totais de até US$ 120 milhões em créditos de carbono até 2027.