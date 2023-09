Mega-Sena: sorteio de hoje pode pagar R$ 55 mi; veja como apostar

Concurso 2629 acontece às 20 horas, com transmissão das redes sociais da Caixa

A Mega-Sena teve novamente o valor acumulado no último sábado, 2, e, com isso, pode pagar a quantia de R$ 55 milhões para o vencedor do concurso 2629.

O sorteio acontece nesta terça-feira, 5, às 20 horas, com transmissão das redes sociais da Caixa.

O último concurso realizado oferecia um prêmio de R$ 48 milhões e não teve nenhum apostador que acertou os seis números. Veja mais abaixo o resultado do último sorteio e como apostar.