Crédito melhorou nas aquisições de veículos, diz Anfavea

A direção da Anfavea, entidade que representa as montadoras, abriu nesta terça-feira, 5, a apresentação dos resultados mensais do setor destacando a reação do crédito destinado à aquisição de veículos. Em julho, quando o mercado já trabalhava com a perspectiva firme de abertura do ciclo de cortes dos juros básicos, confirmada no início de agosto, o crédito para veículos, nas linhas para pessoa física, subiu 21% na comparação com o mesmo mês de 2022.

Os dados, divulgados pelo Banco Central (BC), foram levados para a entrevista coletiva da Anfavea.

Segundo o presidente da entidade, Márcio de Lima Leite, a reação do crédito ainda é pequena, mas representa uma sinalização positiva, principalmente quando se considera que a Selic continuará caindo.