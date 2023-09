Segurança e gratuidade foram fundamentais para popularização do Pix, diz diretor do BC

O diretor de Organização do Sistema Financeiro e de Resolução do Banco Central, Renato Dias de Brito Gomes, disse nesta segunda-feira, 4, que a segurança e a gratuidade no uso do Pix foram fundamentais para popularizar a plataforma de pagamentos em tempo real. No último trimestre do ano passado, o instrumento já representava 1/3 de todos os pagamentos eletrônicos do País.

"O Pix é muito seguro, e essa confiança foi transmitida com sucesso para os brasileiros. Além disso, o Pix é gratuito para as pessoas físicas. É uma experiência do usuário muito conveniente, versátil e segura, e ainda por cima de graça. Isso explica o sucesso", afirmou o diretor, na live semanal da instituição.

Gomes destacou a inclusão financeira proporcionada pelo instrumento. Segundo ele 71,5 milhões de pessoas que nunca tinham realizado transferências eletrônicas de recursos passaram a usar o Pix. "O sistema financeiro se abriu para muita gente. E o comércio online se abriu para as pessoas que não têm cartão de crédito", acrescentou.