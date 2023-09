Open Finance tem problema ainda de comparabilidade de informações, diz Campos Neto

O Banco Central está avançando no processo de Open Finance, mas ainda há problemas a serem resolvidos em termos de comparabilidade de informações, afirmou o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, durante palestra no Brazil Payments Forum, promovido pelo Banco JPMorgan, em São Paulo.

"Nosso Open Finance está aí. São mais de 35 bilhões de chamadas de API. A pessoa consegue entrar no celular, pegar dados ou informações de outro banco, através de outro aplicativo, muita gente está fazendo isso já", afirmou Campos Neto, acrescentando que, apesar disso, ainda está faltando melhorar a qualidade dos dados disponíveis.

E complementou: "A gente ainda está num processo de homogeneizar os dados. É muito importante que os dados sejam comparáveis e isso ainda é um problema. Estamos está evoluindo."