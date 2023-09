FUP comemora cancelamento da venda de 4 ativos da Petrobras e pede reversão de privatizações

O cancelamento do processo de desinvestimentos dos polos Urucu (AM) e Bahia-Terra (BA), da participação no campo de gás de Manati (BA) e da Petrobras Operaciones S.A., na Argentina, foi definido pela Federação Única dos Petroleiros (FUP) como "passo importante" para a reconstrução da estatal. Em nota, a FUP não comenta a decisão da Petrobras de manter os processos de venda de participações em termelétricas a gás.

Base de apoio ao presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, dentro do governo, a FUP demandava o encerramento dos processos de desinvestimento, sobretudo no E&P, desde o início do governo. Em fevereiro, a companhia os colocou em suspenso para análise e, agora, tomou a decisão final de cancelamento.

Para o futuro, em nota, a FUP também pede o retorno à Petrobras de subsidiárias e ativos já privatizados, como a BR Distribuidora, atual Vibra, da Liquigás, gasodutos, e refinarias. A FUP defende que a estatal volte a participar "do poço ao posto", o que passaria pelo retorno da comercialização e distribuição em todo o Brasil.