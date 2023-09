Fipe projeta que IPC deve voltar para o terreno positivo em setembro, com alta de 0,26%

O coordenador do Índice de Preços ao Consumidor da Fundação Instituto de Pesquisa Econômica (IPC-Fipe), Guilherme Moreira, projeta que o indicador deve voltar para o terreno positivo em setembro, com alta prevista de 0,26%. Em agosto, o IPC-Fipe registrou recuo de 0,20%, a terceira leitura mensal seguida com variação negativa na cidade de São Paulo.

Entre os vetores que devem pressionar o índice neste mês, Moreira destaca a tarifa de energia elétrica e os combustíveis.

"No caso da energia, é efeito da devolução dos descontos do bônus de Itaipu, que levaram a recuos nas leituras anteriores", explica. "É importante lembrar que temos uma metodologia diferente de outros índices, como o IPCA, por exemplo, que já captou esse movimento em agosto; no IPC-Fipe, essa devolução vai aparecer em setembro", acrescenta o coordenador.