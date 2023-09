Coreia do Sul: PIB cresce 0,9% no 2º trimestre

O Produto Interno Bruto (PIB) da Coreia do Sul cresceu 0,9% no segundo trimestre, em comparação a igual período do ano passado, de acordo com a leitura final do Banco da Coreia (BoK, na sigla em inglês), divulgada nesta segunda-feira, 4.

O resultado veio em linha com a estimativa preliminar, que previa o mesmo avanço. Em relação ao trimestre anterior, o PIB subiu 0,6%, também igual à leitura preliminar.

*Com informações da Dow Jones Newswires