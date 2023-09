Com sistema digital interconectado, não há razão para moeda única, diz Campos Neto

A adoção de uma moeda única para facilitar as transações internacionais é algo desnecessário se for possível interligar sistemas de pagamento de vários países, afirmou o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, durante palestra no Brazil Payments Forum, promovido pelo Banco J.P. Morgan, em São Paulo.

Segundo ele, ainda há espaço para crescer em termos de pagamentos internacionais, dado o avanço das tecnologias de pagamentos digitais. "Nos pagamentos transfronteiriços se avançou pouco", disse ele.

Campos Neto afirmou que a digitalização dos pagamentos e a maior interligação entre os sistemas de pagamento, na prática, é uma solução mais eficiente para integrar os mercados do que a criação de uma moeda única - política adotada na zona do euro e que vem sendo defendida por membros do governo brasileiro para operações no Mercosul.