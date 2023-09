BNDES assina acordo com Cepal e defende fortalecer cooperação entre países da América Latina

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) informou que o presidente da instituição de fomento, Aloizio Mercadante, assinou nesta segunda-feira, 4, um memorando de entendimento junto com o secretário-executivo da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal) da Organização das Nações Unidas (ONU), José Manuel Salazar-Xirinachs, com o objetivo de que as duas instituições realizem parceria técnica para desenvolvimento de pesquisas e publicação de trabalhos conjuntos. O acordo foi firmado durante evento de celebração dos 75 anos da Cepal, em Santiago, no Chile.

"A América Latina precisa buscar mais interações entre os países do Sul global, como temos feito, por exemplo, no Brasil, na política externa do presidente Lula, em fortalecer e ampliar os BRICS. Acho que esse novo cenário de mudança geopolítica, junto com uma mudança do padrão tecnológico numa indústria 4.0 e da crise climática, abre um espaço para a América Latina se reposicionar", disse Mercadante, segundo a nota oficial do banco de fomento.

De acordo com o perfil do BNDES em uma rede social, Mercadante defendeu, durante o evento, o papel da Cepal como "um centro de referência fundamental no pensamento econômico desenvolvimentista, estruturalista e inovador, que combina desenvolvimento econômico e combate à desigualdade" no continente.