Lideranças do Ceará tentam captar parcerias para curso de IA em Israel

Missão em Israel busca parceira para criar primeiro curso de pós-graduação sobre inteligência artificial Crédito: Divulgação

Lideranças cearenses, do governo e do setor privado, estão em Israel para captar um curso de pós-graduação em Inteligência Artificial (IA), com o objetivo de desenvolver os negócios locais. O grupo deve ser recebido por representantes de universidades do País, a fim de gerar intercâmbio de conhecimento e cooperação. Segundo o presidente do Centro de Industrial do Ceará (CIC), Marcos Soares, a indústria está muito receptiva para um curso nesses moldes. "Queremos ministrar para o empresariado, para que ele entenda o papel da Inteligência Artificial dentro da sua indústria. É possível, não somente melhorar os processos, mas também os produtos.” Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Além da IA, ele argumenta que há interesse em se aproximar de empresas israelenses, buscando desenvolver joint-ventures com companhias cearenses, especialmente no segmento da saúde.

“Estamos levando a planta do Polo Industrial e Tecnológico de Saúde (PITS) no Eusébio. Se tiverem interesse, mostrarei a Fiocruz, uma instituição de ensino referência na América Latina. Vamos abrir o leque de oportunidades”, ressaltou o empresário. Sampaio Filho, diretor de Inovação da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec), comenta que o Estado avançou com esforços, com instituições empresariais, públicas, sociedade civil e universidades capitaneando processos. “A imersão em Israel vem para contribuir com o ecossistema de inovação no Ceará. Fortalece no sentido de termos laços com o País e assim desenvolver aqui o know-how que eles possuem. Vamos buscar parcerias e tecnologias para aperfeiçoar o desenvolvimento das nossas indústrias”, pontua. De acordo com o CEO da empresa de consultoria Trainer DG, Carlos Matos, há uma articulação para se fazer esse quer será o primeiro curso oferecido no mercado cearense. “A IA vai ser usada no mundo inteiro e deverá assumir diversos processos. O Ceará precisa largar na frente. Comemoramos vitórias, mas é preciso ir além. A virada se dá com a maior participação na economia e também cooperando com centros avançados, como é o caso de Israel”, esclarece, lembrando que o Ceará é o 6º parque de conhecimento do País. Matos ainda reforça a importância de se ter produtos inovadores, assim como um matriz econômica, seja no agronegócio ou na indústria de transformação.

"Se for introduzido esse conceito, vamos gerar milhares de empregos e dar a segurança para que esses setores sejam mais competitivos.”

Integrantes da missão Grupo cearense, em missão em Israel, é composto por representantes dos setores público, privado e de educação Crédito: Divulgação O grupo cearense é composto por 24 pessoas. São elas: os empresários Bruno Girão, sócio e CEO da Alvoar, e David Girão, diretor da mesma empresa; Amílcar Silveira, presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Ceará (Faec); Fábio Régis, sócio e CEO do Sítio Barreiras; Marcos Lima, CEO da Integral Mix; Francisco Baltazar, fruticultor; Raimundo César, presidente da Federação das Associações de Produtores do Perímetro Irrigado Jaguaribe-Apodi (Fapija); Airton Júnior, CEO do Grupo Distrimédia; Daniel Busgaid, CEO da DB Guindastes; José Climar Andrade, sócio e diretor do Êxito Supermercados.