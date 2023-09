Morre Eduardo Sanovicz, ex-presidente da Embratur e da Abear

Morreu neste sábado, 2, aos 63 anos, Eduardo Sanovicz, ex-presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) e um dos fundadores da Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear). O executivo enfrentava um câncer no pâncreas. O corpo será velado e cremado na tarde de hoje no Memorial Necrópole Ecumênica, em Santos (SP).

Além de ser um dos fundadores da Abear, Sanovicz presidiu a entidade entre 2012 e maio de 2023. Apesar de ter deixado o comando da associação, ele continuava no cargo de presidente executivo do conselho deliberativo.

Graduado em história, doutor em ciências da comunicação e professor do curso de turismo da USP, Sanovicz liderou a Embratur entre 2003 e 2006, no primeiro governo de Luiz Inácio Lula da Silva. No período, foi responsável pela elaboração da Marca Brasil, que é utilizada pelo órgão atualmente.