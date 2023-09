Tebet afirma que meta de déficit primário zero em 2024 está no radar, por enquanto

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, reiterou que o governo ainda espera conseguir zerar o déficit primário em 2024, mas ressaltou que esta meta pode ser rediscutida caso haja imprevistos que impeçam o equilíbrio das contas. "Vamos trabalhar com meta zero e aguardar aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para fazer este debate", disse, em entrevista à BandNews. "Uma situação emergencial pode acontecer. Vamos discutindo lado a lado. Por enquanto, a meta zero está no radar", acrescentou.

Tebet destacou que, ao elaborar o orçamento de 2024, mapeou as despesas contratadas para o ano que vem e obteve do Ministério da Fazenda estimativas a respeito de medidas que podem aumentar a arrecadação do governo.

Na lista de medidas arrecadatórias, explicou, as duas mais importantes são a retomada do voto de qualidade favorável ao governo no Conselho de Administração de Recursos Fiscais (Carf), que já recebeu aval do Congresso, e a Medida Provisória editada nesta sexta que trata sobre o crédito fiscal decorrente de subvenção para a implantação ou a expansão de empreendimento econômico. Outras providências menores incluem a taxação de apostas esportivas e de fundos offshore.