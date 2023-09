Susep terá grupo de trabalho sobre PAC e Neoindustrialização e o mercado de seguros

De acordo com a autarquia, a iniciativa vai reunir seguradoras, segurados e outros participantes do mercado, além de especialistas e autoridades públicas, para discutir alternativas que impulsionem o mercado de seguros tendo em vista os dois programas.

A Superintendência de Seguros Privados (Susep) terá um grupo de trabalho sobre as oportunidades que o novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e o Programa de Neoindustrialização, ambos do governo federal, trarão para o mercado de seguros. O grupo será lançado na próxima quarta-feira, 6.

O superintendente da Susep, Alessandro Octaviani, afirma que o sistema de seguros precisa ser estruturado para promover o desempenho equilibrado do País, conforme a lei.

"Outro objetivo, previsto no Decreto-Lei 73/1966, é o de coordenar a Política de Seguros com a política de investimentos do Governo Federal, que é o que estamos colocando em prática com a instalação do GT", diz ele, em nota.