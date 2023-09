Refis Saúde Simples com 85% de desconto encerra na próxima terça

Lançado no começo de junho deste ano, o programa pretende ajudar os contribuintes a saírem de uma dívida com o fisco municipal

Todo este processo pode ser realizado de forma online por meio do portal de serviços Fortaleza Digital.

Para quitar as dívidas , o serviço oferece descontos de até 85% nos juros e multas para pagamento à vista. Além da opção de parcelar em até 30 vezes, com descontos de 30%.

O Programa de Recuperação de Créditos Tributários e Não Tributários ( Refis ) Saúde na modalidade Simples encerra na próxima terça, 5, para os contribuintes que estão em débito com a Prefeitura de Fortaleza.

Além do Fortaleza Digital, para agilizar o serviço e facilitar a vida dos contribuintes, a Prefeitura de Fortaleza ofereceu quatro formas de atendimento para aderir ao Refis Saúde.

Poderão ser negociados os débitos de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), Imposto sobre Serviços (ISS) e Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), de taxas e preços públicos, inclusive aqueles que já estejam judicializados e incluídos na Dívida Ativa do Município.

Entre os meses de junho e agosto, mais de 80 mil negociações foram realizadas, sendo mais de 12 mil credores relativos ao IPTU (empresa e pessoa física). A forma de pagamento mais utilizada pela maioria foi à vista. Ao todo, as receitas recebidas chegaram a mais de R$ 79 milhões.

Lançado no começo de junho deste ano, o programa pretende ajudar os contribuintes a saírem de uma dívida com o fisco municipal. A arrecadação de todo o programa será destinada, prioritariamente, para a área da saúde.

Outro ponto é que houve 386 atendimentos na modalidade presencial e 66 por telefone.

No site da Sefin, o contribuinte também poderá acessar o link de negociações disponível no banner principal do site.

Você está superendividado? Conheça seus direitos