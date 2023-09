Ranking de brasileiros bilionários: mulher lidera lista da Forbes pela primeira vez

Uma mulher lidera a Lista Forbes de Bilionários Brasileiros pela primeira vez nos 12 anos de existência do ranking, segundo dados divulgados nesta sexta-feira, 1º. Vicky Safra lidera a lista. Junto com seus filhos, o patrimônio total da família é de R$ 87,8 bilhões. A lista passou a considerar a fortuna dos membros de uma família em conjunto, seguindo a mudança de critério da Forbes americana.

As mulheres agora representam 22% do grupo dos bilionários, um crescimento de 12% em relação ao ano passado, de acordo com a Forbes. São 60 posições ocupadas por mulheres.

Vicky Safra é viúva de Joseph Safra (1938-2020), fundador do Banco Safra, que foi o banqueiro mais rico do mundo até sua morte. O patrimônio de Vicky junto com o de seus filhos supera o de Eduardo Saverin, cofundador do Facebook, e o de Jorge Paulo Lemann, sócio-fundador da 3G Capital Partners, que neste ano ocupam a segunda e a terceira colocação, respectivamente.