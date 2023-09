Planejamento: observa-se no PIB alta de todos os componentes da demanda; não ocorria desde 2010

Após mais uma forte surpresa de crescimento da economia brasileira, o Ministério do Planejamento destacou a expansão dos componentes da demanda do Produto Interno Bruto (PIB) do segundo trimestre, que tiveram crescimento simultâneo no período, algo que, segundo a pasta, não ocorria desde 2010.

"O crescimento do PIB no segundo trimestre foi elevado e superou as expectativas de mercado. Ressalta-se o desempenho do setor industrial e a continuidade do setor de serviços, com crescimento de todos os componentes da demanda - algo que não ocorre desde 2010", disse o ministério, em nota.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O PIB cresceu 0,9% no segundo trimestre, próximo do teto da pesquisa do Projeções Broadcast, de 1,1%. A mediana era de 0,3%. No primeiro trimestre, o avanço foi de 1,8% (dado revisado nesta sexta-feira).