Onze dos 12 componentes do PIB sob ótica da oferta cresceram no 2º tri ante o 1º tri

A alta de 0,9% no Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro no segundo trimestre de 2023 ante o primeiro trimestre do ano foi decorrente de avanços em 11 das 12 atividades econômicas sob a ótica da oferta, mostraram os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A única atividade com queda foi a Agropecuária, um recuo de 0,9%, mas devido à base de comparação elevada. No primeiro trimestre de 2023 ante o quarto trimestre de 2022, o PIB agropecuário tinha registrado um salto de 21,0%, turbinado pela safra recorde de soja.

"A Agropecuária só ficou negativa no segundo trimestre contra o primeiro por conta de uma base de comparação muito alta", frisou Rebeca Palis, coordenadora de Contas Nacionais do IBGE. "A gente tem mais ou menos 60% da safra da soja no primeiro trimestre. E agora a gente tem uma safra mais importante do café, e a gente tem também a pecuária contribuindo positivamente", completou.