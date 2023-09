Há espaço para discutir reforma administrativa após reforma tributária, afirma Tebet

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, considera possível discutir uma reforma administrativa, desde que essa discussão aconteça depois de aprovada a reforma tributária. "Assim que aprovar a tributária, sim, podemos falar de reforma administrativa", disse ela em entrevista à BandNews.

Ela acrescentou que a discussão sobre as despesas com o funcionamento do governo precisa envolver mais do que apenas os gastos com os servidores, incluindo também maneiras de tornar a máquina pública mais eficiente com a digitalização.

"É preciso pensar em extinção de cargos que não têm mais sentido", disse a ministra, citando como exemplo a função de datilógrafo e acrescentando que a reforma administrativa não pode penalizar o funcionário público.