Governo trabalha para não haver contingenciamento ou bloqueios nos gastos em 2024, diz Tebet

Ela acrescentou que será necessário provar a eficácia de programas e medidas do governo para que eles continuem recebendo financiamento. "Precisa repensar o que é gasto e garantir a qualidade dos gastos públicos", avaliou.

"Estamos trabalhando para não haver necessidade de contingenciamentos ou bloqueios temporários", disse ela em entrevista à BandNews . "A partir do ano que vem vamos ter que fazer escolhas", afirmou.

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, afastou nesta sexta-feira a possibilidade de contingenciamento ou bloqueio nos gastos em 2024, ao menos por enquanto. Disse ainda que a partir do ano que vem o governo fará um controle maior das despesas públicas.

Tebet também disse que 2023 é o ano de a "esteira da receita andar mais rápido", associada ao controle de gastos previsto no arcabouço fiscal, e que os anos seguintes serão de maior rigor com as despesas.