Governo monitora de perto trajetória dos juros nos EUA e desaceleração da China, diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o governo monitora de perto a trajetória dos juros nos Estados Unidos e a desaceleração econômica da China. Segundo ele, como esses dois países são os maiores parceiros comerciais do Brasil, estes fatores podem influenciar os rumos da economia local e precisam ser observados pela equipe econômica do País.

"Estamos muito preocupados com os juros no Estados Unidos e com a desaceleração na China", disse ele a jornalistas nesta sexta-feira, na sede do Ministério na capital paulista.

Haddad afirmou que, nesta sexta-feira, o noticiário econômico internacional trouxe dados positivos.