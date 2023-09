Entenda o que muda com a portabilidade do vale-refeição

Assim, os indivíduos conseguirão escolher qualquer empresa, sem ser obrigado a ficar com a que o seu empregador oferece.

Segundo a Medida Provisória (MP), o trabalhador pode trocar a prestadora dos benefícios e usar o seu cartão em qualquer maquininha, de bandeiras diferentes. Veja mais abaixo as principais mudanças.

O governo publicou, no Diário Oficial da União, um decreto para regulamentar a portabilidade do vale-alimentação e vale-refeição.

O representante da associação lembrou ainda que os associados ainda estão cobrindo prejuízos da pandemia, onde foram acumuladas dívidas com os estabelecimentos fechados e com restrições, e que é impensável para o empresário não repassar esse custo para o cardápio.

Ele explicou que hoje existe uma diversidade muito grande de pequenas empresas que trabalham com o cartão, e que a portabilidade abre portas para empresas grandes trabalhando neste mercado de cartões oferecerem cashback para o trabalhador, mas que apesar de parecer vantajoso, é uma armadilha.

A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) ressalta que a portabilidade pode não ser tão benéfica assim para o trabalhador. O líder de conteúdo da associação, Eduardo Camargo, falou sobre o assunto no programa O POVO no Rádio , da Rádio O POVO CBN.

A portabilidade nos cartões de vale-alimentação e refeição deveria começar em maio deste ano, mas a lei ainda não foi regulamentada pelo governo atual e sua implementação acabou sendo adiada para maio do ano que vem.

Consumidores estão insatisfeitos com as emissoras de cartões

Uma pesquisa realizada pela plataforma de delivery Ifood em julho do ano passado identificou que 36% dos trabalhadores está insatisfeito com as empresas emissoras de seus cartões de vale-alimentação (VA) e vale-refeição (VR) e gostariam de trocá-las.

Entre as reclamações, 38% alegam que a bandeira atual não é aceita em todos os estabelecimentos. Além disso, 18% apontam que ela não oferece serviços de qualidade. Outra reclamação apontada por 39% dos entrevistados é que a bandeira atual não oferece serviços inovadores.