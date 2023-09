Dirigente do Fed diz que não tem havido espiral de alta de preços neste momento nos EUA

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Atlanta, Raphael Bostic, afirmou que não tem havido uma "espiral de alta" nos preços nos Estados Unidos neste momento. A declaração foi dada durante evento do BC da África do Sul, na Cidade do Cabo.

Em outro momento da conversa, Bostic destacou o grande estímulo fiscal adotado para lidar com os efeitos da pandemia.

Segundo ele, a questão da dívida deve estar em foco nos EUA adiante, já que o montante a ser pago é mais elevado, com juros também maiores no atual contexto.