Consumo das famílias foi ajudado por medidas de governo, avalia IBGE

A alta de 0,9% no consumo das famílias no segundo trimestre do ano na comparação com o primeiro foi ajudada por medidas do governo, como a desoneração dos automóveis e o reajuste do Bolsa Família, disse a coordenadora de Contas Nacionais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Rebeca Palis. Esta foi a oitava alta trimestral seguida do consumo das famílias.

Palis observa que o desconto nos automóveis ajudou mais no consumo do que serviu de incentivo à produção de veículos novos, uma vez que as montadoras já tinham estoques.

O efeito da medida, portanto, se restringiu, ao menos em um primeiro momento, ao impulso nas vendas. Ela falou em coletiva de imprensa na manhã desta sexta-feira, 1º de setembro.