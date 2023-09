Capacidade de financiamento sobe a R$ 8,4 bi no 2º tri ante R$ 3,3 bi no 2º tri de 2022

A capacidade de financiamento do Brasil alcançou R$ 8,4 bilhões no segundo trimestre deste ano, ante R$ 3,3 bilhões no segundo trimestre do ano passado, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O saldo externo de bens e serviços atingiu R$ 86,5 bilhões no segundo trimestre de 2023, ante R$ 53,1 bilhões no mesmo período do ano passado, aumento de R$ 33,4 bilhões.

A renda líquida enviada ao resto do mundo ficou em R$ 78,8 bilhões no segundo trimestre de 2023, ante R$ 54,9 bilhões em igual período do ano passado, incremento de R$ 24,0 bilhões.