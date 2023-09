Campos Neto: Drex vai andar muito rápido 'quando juntarmos plataformas com dinheiro digital'

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que o Pix é muito importante no processo de inclusão financeira de uma parcela expressiva da população brasileira. Em palestra no Lide Brazil Development Forum que ocorre em um famoso hotel próximo à Casa Branca, ele destacou que o real digital, conhecido como Drex, "vai andar muito rápido quando juntarmos plataformas com dinheiro digital à programação de pagamentos".

Segundo Campos Neto, até o final do seu mandato, no encerramento de 2024, o real digital já estará operacional.

Contudo, ele ressaltou que há barreiras de tecnologia para a sua implementação. "Há um dilema entre privacidade (dos dados) e a agilidade do sistema do Drex."