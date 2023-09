Campos Neto diz que projeção da dívida nos EUA indica cenário bastante preocupante e cita China

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou nesta sexta-feira, 1º de setembro, que a projeção para a dívida pública dos Estados Unidos indica um cenário bastante preocupante, lembrando o alerta feito pela Fitch na revisão da nota soberana do país. O presidente do BC disse que os EUA estão com o lado fiscal bem expansionista e que o governo norte-americano deve gastar perto de US$ 2 trilhões em 2023.

Ele comentou que os juros de 30 anos nos EUA ultrapassaram os juros de cinco anos, o que não acontecia há um bom tempo. "Há ainda muitos gastos no segundo trimestre nos EUA, mas o excesso de poupança privada diminuiu", destacou, no Lide Brazil Development Forum, que ocorre em Washington.

Segundo Campos Neto, outros países estão chamando atenção para os problemas fiscais, o que tem implicações para o Brasil. "Com todo mundo olhando o fiscal, sobe barra um pouco para o fiscal interno."