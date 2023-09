Balança comercial registra superávit de US$ 9,8 bilhões em agosto

A balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 9,8 bilhões em agosto. De acordo com dados divulgados nesta sexta-feira, 1º de setembro, pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), o valor foi alcançado com exportações de US$ 31,2 bilhões e importações de US$ 21,4 bilhões.

Na quinta semana de agosto (dias 28 a 31), houve superávit de US$ 1,779 bilhão, com vendas de US$ 5,3 bilhões e compras de US$ 3,6 bilhões.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No ano até agosto, a balança comercial acumula superávit de US$ 63,3 bilhões, com exportações de US$ 225,4 bilhões e importações de US$ 162 bilhões.