Ala política do governo Lula comemora crescimento do PIB e rebate pessimismo das projeções

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e aliados do governo federal comemoram, nesta sexta-feira, 1º, nas redes sociais, o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do País, que registrou alta de 0,90% no segundo trimestre de 2023 ante o primeiro trimestre. O desempenho do índice inflou a ala a criticar o pessimismo das projeções. Nas palavras do chefe do Executivo, o desempenho representa o compromisso da gestão com a melhoria da vida dos brasileiros.

"PIB do 2º trimestre crescendo acima da expectativa do mercado e taxa de desemprego de 7,9% em julho, a menor desde 2014. Os números mostram o trabalho incansável e o compromisso do governo federal em fazer nosso país crescer de forma justa e com melhoria real na vida dos brasileiros", declarou Lula, no Twitter.

O resultado do PIB veio acima da mediana das previsões de analistas do mercado financeiro consultados pelo Projeções Broadcast, que esperavam alta de 0,3%, com base na mediana das expectativas. O intervalo das estimativas ia de queda de 0,1% a uma alta de 1,1%. A projeção acima do esperado esteve nas principais falas do núcleo político do governo.