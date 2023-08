Taxa de desemprego no trimestre até julho é a menor para o período desde 2014, diz IBGE

A taxa de desemprego de 7,9% no País observada no trimestre até julho foi a mais baixa para esse período do ano desde 2014, quando ficou em 7,0%, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), iniciada em 2012 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O mercado de trabalho manteve a trajetória de redução na taxa de desocupação graças a uma geração de vagas, e não por uma desistência na busca por uma vaga, frisou Adriana Beringuy, coordenadora de Trabalho e Rendimento do IBGE.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Houve crescimento importante da população ocupada nesse trimestre. De fato, há uma melhora da ocupação", ressaltou Beringuy. "A queda na taxa não foi por queda na busca por trabalho, mas principalmente pela melhora no quadro da ocupação."