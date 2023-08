Sem cuidado com a receita, não adianta congelar os gastos, diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que, se não houver cuidado com as receitas, não adianta congelar gastos. As declarações foram feitas em pronunciamento sobre o envio do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2024 ao Congresso. Junto com a peça, o governo encaminhou um pacote de propostas que visam a turbinar em R$ 168 bilhões a arrecadação em 2024 para cumprir a meta de primário neutra que consta do novo arcabouço fiscal.

"Se não cuidar da receita, não adianta congelar o gasto. Se congela a despesa, desagrada a todo mundo, se perde receita e o resultado será o mesmo", afirmou Haddad, lembrando que esse cuidado é um ponto virtuoso que consta da Lei de Responsabilidade Fiscal. Na avaliação dele, o problema da receita estava ocultado pela política fiscal do País.

A recomposição das receitas é crucial para o governo cumprir o objetivo de déficit zero em 2024 e, para isso funcionar, é preciso que o Congresso aprove as medidas propostas, como tributação de fundos offshore e exclusivos, e a discussão sobre o fim da dedutibilidade dos Juros sobre Capital Próprio (JCP), como o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) já mostrou.