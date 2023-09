Raul Velloso descarta possibilidade de governo auferir superávit primário em 2024

O economista especialista em contas públicas Raul Velloso disse nesta quinta-feira, 31, ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) achar muitíssimo difícil o governo conseguir reunir no próximo ano um superávit da ordem de R$ 2,841 bilhões conforme prevê o Projeto de Lei Orçamentária (PLOA) de 2024 que o Ministério do Planejamento e Orçamento entregou hoje ao Congresso Nacional.

"Acho muito difícil porque o governo do PT - e nisso não tem nada de pejorativo porque é uma característica dos governos de esquerda - é gastador", disse o economista, para quem o governo tem ainda contra suas pretensões de zerar o déficit primário a trajetória inexorável de crescimento das despesas previdenciárias.

De acordo com o PLOA, o orçamento previsto para a Previdência no ano que vem é o maior dentre os recursos orçados para o conjunto dos ministérios e, sozinho, perfaz o montante de R$ 935,2 bilhões.