PLOA 2024 não tem qualquer criatividade ou número inflado, diz Durigan

O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta quinta-feira, 31, que a proposta de lei orçamentária para 2024 (PLOA) não tem qualquer criatividade ou número inflado, porque o documento foi fechado com equilíbrio e foco em perseguir o resultado de primário zero no ano que vem. "Vou reafirmar com todas as palavras que o Orçamento está fechado com equilíbrio, inclusive com um pequeno superávit e o compromisso de meta zero, mas sem criatividade ou números inflados. A equipe está comprometida em perseguir a meta zero", disse há pouco durante a coletiva técnica sobre o orçamento.

Como o Broadcast mostrou, o PLOA traz um pequeno superávit de R$ 2,841 bilhões, equivalentes a 0,0% do PIB, que é a meta fiscal prevista no novo arcabouço, sancionado nesta quinta, com margem de tolerância de 0,25 pp. do PIB, para mais ou para menos.

Durigan destacou que esse resultado pode ser obtido com o cumprimento da estratégia de receitas traçadas pelo time econômico, que ele considerou como uma projeção conservadora. O pacote de medidas inclui a tributação de offshores e fundos fechados, o fim da dedutibilidade do Juros sobre Capital Próprio (JCP), a retomada do voto de qualidade do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) e as transações tributárias na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) e da Receita Federal. Essas medidas precisam ampliar as receitas de 2024 em R$ 168,5 bilhões.