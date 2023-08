Parcerias da Petrobras com China visam projetos no país, Brasil, Bolívia e Suriname, diz Prates

"Nossa missão na China continua trazendo excelentes frutos para a Petrobras e para o Brasil! Assinamos quatro memorandos de entendimento (MOUs) com a China Energy, Sinopec, CNOOC e Citic Construction, principais grupos de petróleo e energia da China. Os acordos foram firmados em Pequim, entre os dias 28 e 30 de agosto, durante a missão estratégica da companhia ao País", informou o executivo.

O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, informou em redes sociais que os acordos assinados com empresas chinesas, anunciados na noite da quarta-feira, 30, visam buscar possíveis parcerias no Brasil, China e em outras regiões, como Bolívia e Suriname. Prates está em missão na China desde o final de semana passada e fechou acordos visando os segmentos de exploração e produção, transição energética, refino, petroquímica, energia renovável, hidrogênio, fertilizantes, amônia e captura de carbono.

Os memorandos foram assinados nas sedes da China Energy, Sinopec, Cnooc e Citic Construction, com a presença dos principais executivos de cada um dos grupos e do embaixador do Brasil em Pequim, Marcos Galvão.

"Os quatro MOUs reforçam o direcionamento da Petrobras de fortalecer a relação comercial com empresas chinesas, dando prosseguimento a iniciativas realizadas pela nova gestão da companhia no Brasil e à missão técnica do presidente Lula, ocorrida em abril", disse Prates.