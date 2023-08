Novas regras tributárias em vigor no Ceará são debatidas em seminário

As novas regras sobre Contencioso Administrativo Tributário (Conat) previstas na Lei nº 18.185, sancionada em novembro do ano passado no Estado, é tema de um seminário promovido pela Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz-CE) nesta sexta-feira, dia 1º, em Fortaleza.

“Essa nova lei faz com que tenhamos um ganho de agilidade no andamento dos processos. A legislação mantém a estrutura do órgão, mas reformula prazos de processos. As dinâmicas processuais também foram alteradas", afirma o presidente do Conat, Victor Hugo Morais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ele explica que os processos, antigamente, precisavam de um parecer para serem julgados em segunda instância. Hoje em dia, não precisa mais. "Ganhamos também uma nova modalidade de análise das provas. Há uma série de medidas e é exatamente sobre essas inovações da nova lei que iremos conversar na sexta-feira”, destacou.