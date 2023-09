Guimarães: Teremos surpresa positiva de receitas; vamos continuar trabalho intenso

O secretário-executivo do Ministério do Planejamento, Gustavo Guimarães, reforçou nesta quinta-feira, 31, a visão do governo de que 2024 poderá ter "surpresas positivas" no campo de receitas, apesar das atenções estarem voltadas atualmente aos riscos de perda de arrecadação projetada.

"Também vai ter surpresas positiva, não entregamos PLOA e vamos ficar parados. Vamos continuar o trabalho intenso tanto pelo lado de despesa como de receita. E continuamos com a agenda de revisão e qualidade do gasto", disse Guimarães.

O número 2 de Simone Tebet ainda destacou que a discussão sobre o pagamento de precatórios é um assunto na agenda de trabalho do Planejamento e do Ministério da Fazenda.