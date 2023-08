Governo cria grupo interministerial para tratar de relacionamento com OCDE

O governo federal criou, por decreto, Grupo de Trabalho Interministerial sobre a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE). O ato está publicado no Diário Oficial da União (DOU).

O grupo será o órgão de assessoramento técnico e de coordenação interministerial, no âmbito do Ministério das Relações Exteriores, e terá, entre outras, as competências de fornecer subsídios para a elaboração de políticas relativas ao relacionamento com a OCDE e examinar a compatibilidade dos instrumentos da OCDE com a legislação Brasileira.

Farão parte do GT representantes de 16 ministérios do governo Lula, sob a coordenação do Itamaraty.