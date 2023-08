Faturamento real da indústria cai 0,9% em julho, revela CNI

Os indicadores industriais do mês de julho indicam a perda de dinamismo da atividade industrial em 2023. A pesquisa, divulgada nesta quinta-feira, 31, pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), mostra queda no faturamento real da indústria da transformação, do número de horas trabalhadas na produção e do nível de utilização da capacidade instalada. Segundo os Indicadores, o faturamento real recuou 0,9% em julho, na comparação com junho, na série livre de efeitos sazonais. Na comparação com julho de 2022, o índice apresenta queda de 6,8%.

"O indicador intercala resultados positivos e negativos desde o último trimestre de 2022. Contudo, os meses de crescimento não têm sido suficientes para reverter completamente os movimentos de queda, estabelecendo uma trajetória de queda ao longo de 2023", destaca da CNI.

Para a economista da CNI, Larissa Nocko, os números "refletem que a indústria de transformação permanece penalizada pela política monetária apertada e pelo ambiente de crédito desfavorável, e sem o impulso da recuperação produtiva que esteve presente em 2021 e 2022".