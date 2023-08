Equipe econômica está comprometida com o arcabouço sancionado por Lula, diz Haddad

Haddad disse que a meta do primário não foi mais discutida com o presidente desde quando foi apresentada antes do envio para o Congresso Nacional. "Foi a única reunião com presidente, em meados de março, junto com arcabouço. Não houve nenhuma outra reunião com o presidente a esse respeito", afirmou.

De acordo com ele, as regras de contingenciamento já estão estabelecidas. "E de forma muito rígida, a meu ver", avaliou o ministro.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, garantiu nesta quinta-feira, 31, que a equipe econômica está comprometida com o que foi sancionado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em relação à meta de déficit zero para 2024. "Obviamente que o governo vai lutar para ter receitas suficientes para não ter que contingenciar, uma vez que não tem muito espaço para cortes, mas é lei, né? Tem que ser cumprido como foi aprovado", afirmou, durante entrevista coletiva à imprensa.

O ministro ressaltou que o Congresso Nacional aprovou as regras adicionais no arcabouço que regem a execução orçamentária e que se Lula discordasse do que foi estipulado pelo legislativo, teria vetado a matéria. "Tem as regras e como vamos acompanhá-las, lembrando que há limites inferior e superior de gastos, que são as balizas. Temos um crescimento mínimo, que é praticamente igual ao do teto de gastos. Não importa o quanto a economia ande bem, há um teto, para que se restabeleça uma disciplina que se perdeu de oito anos para cá."

Conversas com Lira

O ministro da Fazenda afirmou ainda que conversou nesta quinta-feira com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), sobre as medidas que ajudarão o governo a alcançar o déficit zero no próximo ano.

Segundo Haddad, a Fazenda e o Planejamento estão "à disposição" do Congresso para enfrentar o debate, inclusive pelo lado de gastos. "Não temos problema com isso", disse Haddad, citando como exemplo o combate a desperdícios em fraudes de cadastro. "Está cheio de coisas que nos interessa discutir (...) Quanto mais cedo atingirmos os resultados, mais cedo o Brasil vai crescer", comentou o ministro.

Ele reconheceu que as medidas de arrecadação apresentadas ao Congresso pela equipe econômica não são "fáceis" para o Congresso deliberar. Disse, contudo, que não será possível obter os melhores resultados econômicos se o governo não se comprometer com "resultados consistentes". "Não nego o desafio (...) Tenho certeza que o País está preparado para ciclo virtuoso de crescimento se tomar as medidas necessárias. Reafirmando o compromisso de obter o melhor resultado possível, obviamente levando em consideração o Congresso, mas creio que há engajamento muito grande com as medidas", afirmou.

E complementou: "Basta fazer o que precisa ser feito para atingir objetivo, se vai demorar três ou seis meses, o fato é que o resultado vai chegar, mas não podemos desistir dele."