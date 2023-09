Durigan: Medidas para taxar alta renda foram feitas com cuidado, diligência e razoabilidade

O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, enfatizou nesta quinta-feira, 31, que as medidas escolhidas pela Pasta para taxar a alta renda foram preparadas com "cuidado, diligência e razoabilidade". "É preciso incluir o rico no Imposto de Renda e o pobre no orçamento", afirmou, ao tratar do segundo pilar da estratégia de recomposição de receitas.

O primeiro trata da recomposição da base fiscal e correção de distorções. "Não estamos falando de majoração de tributos, mas de correção de desvios", comentou.

O segundo pilar trata da isonomia tributária, e o terceiro da nova relação do Fisco com o contribuinte. Ao mencionar o segundo pilar, o secretário comentou que o juro sobre capital próprio (JCP) será algo que se tornará "mais compreensível" até o fim do ano, depois que o tema estiver mais maduro, como ocorre atualmente nos casos tanto dos fundos fechados no Brasil quanto de aplicações em paraísos fiscais. "A preocupação da Fazenda é com os casos de abuso desse instrumento (JCP) e há outros casos que é preciso tomar cuidado", alertou, sem identificar quais seriam.