Dívida Líquida do Setor Público em julho é a maior de desde janeiro de 2021, diz BC

O chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central, Fernando Rocha, destacou nesta quinta-feira, 31, que o aumento da Dívida Líquida do Setor Público (DLSP) em julho, de 59,1% em junho para 59,6% do Produto Interno Bruto (PIB), se deve principalmente ao déficit nas contas do setor público consolidado no mês.

Segundo Rocha, o patamar de 59,6% do PIB em julho é o maior de desde janeiro de 2021 (59,7% do PIB).

A DLSP atingiu R$ 6,186 trilhões. Ela apresenta valores menores que os da dívida bruta porque leva em consideração as reservas internacionais do Brasil.