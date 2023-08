China aumenta dedução especial para imposto de renda para pessoas físicas

A China informou nesta quinta-feira, 31, e que vai aumentar os padrões para dedução especial do imposto de renda de pessoas físicas. As medidas vão ser válidas para valores a partir de 1º de janeiro deste ano e vão beneficiar pessoas físicas que têm gastos com cuidados de crianças menores de 3 anos, educação infantil e apoio a idosos.

Os cidadãos chineses devem declarar seu imposto de renda em setembro, e a medida estende o benefício para cuidados infantis em mil yuans por criança ao mês, e em mil yuans por idoso.