Carf tem potencial muito maior do que o mercado estima, afirma Haddad

Ao argumentar que o pacote de medidas com R$ 168 bilhões em reforço de arrecadação no próximo ano será suficiente para garantir o cumprimento da meta de resultado primário zero em 2024, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quinta-feira, 31, que o potencial de arrecadação com o projeto de lei do Carf aprovado pelo Congresso Nacional é "muito maior do que o mercado estima".

Como mostrou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) na quarta-feira, 30, apenas o PL do Carf representaria receitas adicionais de R$ 54,7 bilhões em 2024, ou quase um terço do montante total necessário para equilibrar o orçamento do próximo ano.

O ministro ainda comparou a nova Lei do Carf como uma espécie de "Desenrola" para os grandes devedores. Ele já havia afirmado que muitas empresas devem aderir à transação com a Receita e PGFN para limpar seus balanços. "Acho que vai ser bom para as empresas, muita gente vai aderir e ninguém é obrigado a fazer transação com a PGFN e Receita", disse.

Ele também destacou a importância de se financiar da maneira adequada, e não com o imposto que deveria ter sido pago. "É estranha a ideia de que não pagar o imposto devido é bom para empresa estruturar seu plano de investimentos", afirmou.